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Умер лайнсмен, засчитавший гол Марадоны рукой в матче с Англией на ЧМ-1986

2 июня 2017, пятница. 00:49. Футбол

Болгарский футбольный союз сообщил о смерти известного футбольного арбитра Богдана Дочева на 81-м году жизни. Судья известен в первую очередь тем, что совместно с Али Бен Наcсером из Туниса ошибочно засчитал гол Диего Марадоны в матче 1/4 финала ЧМ-1986 Аргентина – Англия (2:1).

Любопытно, что всего через четыре минуты, на 55-й минуте матча, Марадона забил гол, который позже назовут голом столетия — он был признан лучшим мячом чемпионатов мира прошлого века по результатам опроса на сайте ФИФА. Тогда Диего убежал в чужую штрафную со своей половины поля, преодолев 60 метров и обыграв пятерых полевых игроков сборной Англии, прежде чем отправил мяч в сетку ворот. На послематчевой конференции автор гола сказал, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога». Аргентина дошла до финала турнира, где выиграла у ФРГ (3:2).

«Выражаем свои искренние соболезнования семье Богдана Дотчева, который ушел из этого мира в понедельник на 81-м году жизни», — говорится в заявлении Болгарского футбольного союза.

Голова Марадоны, рука бога
"Чемпионат.ру" продолжает ретроспективу чемпионатов мира по футболу. На этот раз вспомним 1970-80-е годы – противоречивые для сборной СССР, но незабываемые для Аргентины.
Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Аргентины — Футбол Диего Марадона Футбольное судейство
Новости. Футбол
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