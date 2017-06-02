С ПАОКа снимут шесть очков за массовую драку фанатов в финале Кубка Греции

Спортивные власти Греции наказали ПАОК и АЕК (Афины) за проявления насилия со стороны фанатов в финале Кубка страны, информирует AP. Болельщики команд устроили массовую драку, в ходе которой пострадали более 40 человек.
Дисциплинарный комитет греческой федерации футбола постановил снять с ПАОКа шесть очков в следующем розыгрыше чемпионата и обязать клуб сыграть семь домашних матчей без болельщиков. Также ПАОК заплатит штраф в размере € 282 500 евро. АЕК оштрафован на € 170 тыс. и проведёт три домашние игры без болельщиков.
Более 40 человек пострадали в массовой драке во время финала Кубка Греции