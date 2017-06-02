В финале женской Лиги чемпионов «Лион» по пенальти обыграл «ПСЖ»

В финале женской Лиги чемпионов футболистки французского «Лиона» обыграли соотечественниц из «ПСЖ». Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс).
Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболистки «Лиона» — 7:6. При этом решающий промах в серии пенальти допустила голкипер «ПСЖ», а победный мяч забила её коллега по амплуа из команды-победительницы.
«Лион» одержал победу в женской Лиге чемпионов второй год подряд и в четвёртый раз в истории турнира.
Посмотреть видео с решающими ударами в серии пенальти можно в «твиттере» Eurosport UK.
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