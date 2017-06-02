Гулиев: в ближайшие 10 дней решится, вернусь ли в «Спартак» из «Анжи»

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, выступающий в махачкалинском клубе на правах аренды из московского «Спартака», оценил вероятность своего возвращения в стан красно-белых.
«Вернусь ли в «Спартак» в следующем сезоне? Пока не знаю. Всё решится в ближайшие 10 дней. Или буду играть в «Спартаке», или останусь в «Анжи». Я очень рад чемпионству «Спартака», тем более после такого перерыва. Не меньше радуюсь и успеху «Анжи». Я верил в то, что останемся в Премьер-Лиге», — сказал Гулиев.
В сезоне-2016/17 Аяз Гулиев провёл за «Анжи» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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