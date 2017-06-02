Бабаев: М. Фернандес рвался в сборную, но ему не разрешили отложить операцию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как защитник команды Марио Фернандес отреагировал на решение врачей сделать ему операцию на носу, из-за которой он пропустит Кубок конфедераций. Наставник сборной России Станислав Черчесов включил натурализованного бразильца в расширенный список команды, а затем неожиданно узнал, что игрок отправится на операцию.
«Разделяю разочарование Черчесова. Но хочу подчеркнуть: здесь не было попытки кого-то ввести в заблуждение или обмануть. Мы искренне надеялись, что Марио удастся обойтись без операции. Ведь после хирургического вмешательства он пропустит не только Кубок конфедераций. К работе с ЦСКА Фернандес сможет приступить только к середине сборов! Мы потеряли игрока на довольно важный отрезок. Есть вероятность, что Марио не поможет нам в первом раунде квалификации Лиги чемпионов: ему же ещё придётся набирать форму. Всеми правдами и неправдами пытались избежать операции. Постоянно отправляли свежие снимки в Бразилию лечащему врачу, который делал ему уже три операции на носу. Марио – бедолага, намучился со своим носом…
Накануне 30-го тура, когда отправили очередной снимок, врач категорически настоял на операции. По словам доктора, он всё это время играл в условиях дефицита кислорода… Футболист вынужден был дышать ртом. Нос полноценно не функционировал. А с учётом того сумасшедшего объёма работы, который он выполняет, врач удивлялся, как у него хватало сил и почему он вообще не падал в обморок! В итоге доктор пришёл к выводу, что никаких улучшений не видно и просто необходимо лечь под нож.
Фернандес нас удивил. Марио сказал: «Не могу не поехать в сборную!» Для него это дело чести и принципа. Он уже тренировался с национальной командой, общался с коллективом. Марио переживал сейчас больше всех и даже предложил, что ещё один сезон может провести без операции. Но мы понимали: это авантюра. Наверное, со своей стороны клуб мог заранее предупредить сборную о вероятности операции Марио. Но мы не хотели никого заранее пугать. Посчитали, это будет выглядеть ещё более странным. Ждали окончательного вердикта врача. И получили то, что получили.
Я очень надеюсь, что все правильно восприняли ситуацию. Уж кого-кого, а ЦСКА точно не приходится обвинять в том, что мы игнорируем интересы сборной. На протяжении длительного времени даже больные, хромые – но ездили, помогали. И братья Березуцкие, и Игнашевич, и Дзагоев, и Акинфеев. Игорь и сейчас играет на уколах. Надеюсь, Фернандес ещё принесёт пользу сборной», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-экспрессу».