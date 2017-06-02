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Все голы Левандовски за «Баварию» в Бундеслиге сезона-2016/17

2 июня 2017, пятница. 03:20. Футбол

«Бавария» разместила на своём официальном канале в YouTube 11-минутное видео всех голов нападающего Роберта Левандовски за мюнхенскую команду в Бундеслиге сезона-2016/17.

В минувшем сезоне Левандовски забил 43 мяча в 47 матчах за «Баварию», из которых 30 — в Бундеслиге, 8 — в Лиге чемпионов и 5 — в Кубке Германии. Польский нападающий забивал в среднем каждые 94 минуты.

В гонке бомбардиров Бундеслиги Левандовски занял второе место, уступив нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамейянгу, на счету которого 31 забитый мяч.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Бундеслиги» в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Роберт Левандовски
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