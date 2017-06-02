Мбаппе пропустит матч Франции с Парагваем из-за повреждения мышц бедра

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не сыграет за национальную команду в товарищеском матче с Парагваем, который состоится 2 июня.
«У Килиана была небольшая проблема в среду, он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Я не буду им рисковать», — приводит слова Дешама Goal.
Пока неизвестно, сыграет ли Мбаппе в матче отборочного турнира чемпионата мира со Швецией, который запланирован на 9 июня.
18-летний нападающий провёл два матча за сборную Франции, дебютировав 25 марта 2017 года в игре с Люксембургом.
Мбаппе посоветуется с Дешамом по поводу возможного перехода в «Реал»