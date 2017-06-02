Сампаоли: хотим, чтобы Месси был счастлив в сборной Аргентины

Новый главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что для него очень важно психологическое состояние нападающего команды Лионеля Месси. Наставник «альбиселесте» ждёт от футболиста такой же игры, которую он демонстрирует в «Барселоне».
«Мне приходилось играть со своей командой против Месси. Мы хотим, чтобы лучший футболист мира был счастлив в сборной Аргентины. Главное, чтобы на поле у нас были игроки, совместимые с ним. Я уже говорил с Лео, он полон энтузиазма и надежд. Мы надеемся, что все игроки будут показывать свои лучшие качества. Речь идёт не о группе футболистов, национальная команда – это 40 миллионов аргентинцев», — цитирует Сампаоли Marca.