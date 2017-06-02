Бэйл: финал ЛЧ в Кардиффе — особенный для меня, там я родился и вырос

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл признался, что и мечтать не мог о финале Лиги чемпионов в своём родном городе Кардиффе. Футболист также отметил, что пока не на сто процентов восстановился после травмы.
«Этот финал — особенный для меня, так как я родился в Кардиффе, там я вырос. Любой финал Лиги чемпионов — особенный матч, но этот — во много раз сильнее. Я всегда мечтал сыграть в решающем матче Лиги чемпионов, но не думал, что сыграю в родном городе. Я готов ещё не на сто процентов, я не играл шесть или семь недель. Если меня поставят в основу, то я выйду, разумеется. Но чтобы отыграть 90 минут… это будет сложно», — приводит слова Бэйла SBS TV.
Финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня.