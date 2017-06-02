Скотти: был готов выступать в России, так как мной интересовался «Спартак»

Бывший игрок «Рубина» Андрес Скотти поделился впечатлениями от российского футбола. Цвета казанского клуба он защищал с 2003 по 2006 год, играя до этого в уругвайском клубе «Насьональ».
«Российский футбол имеет сходство с итальянским и английским. Можно сказать, что это смесь английского и итальянского футбола. Там придаётся большое значение тактике. Игроки действуют на поле жёстко, но российский футбол одновременно красив. До перехода в «Рубин» я уже был готов выступать в России, так как мной интересовался московский «Спартак». Однако переговоры сорвались. Меня не пугало предстоящее выступление в России. Я воспринимал это как новый опыт, и мне нравилась эта идея. Кроме того, это было целесообразно и для моей карьеры. Но в какой-то момент в России посчитали, что у них слишком много иностранцев, и ввели лимит для развития собственного футбола. Иначе они стали бы развивать иностранных игроков. В этом случае усилилось бы национальное первенство, но не сами российские игроки», — цитирует Скотти Sputnik.
Относительно «Рубина» и Казани Скотти сказал: «Команда стала сильнее, а город вложил немало средств в инфраструктуру. С тех пор как я жил в Казани, город изменился на 500% или даже на все 1000%».