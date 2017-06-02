Олич не исключает завершение карьеры и намерен стать тренером

Бывший нападающий ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Ивица Олич, защищавший в последнем сезоне цвета «Мюнхена-1860», не исключает, что повесит бутсы на гвоздь. 37-летний футболист отметил, что хотел бы посвятить себя тренерской карьере.
«Вылет нашей команды из второй Бундеслиги был грустным прощанием с клубом. Самого себя я понимаю хорошо. После последнего сезона в «Гамбурге», где я почти не играл, мне не хотелось прощаться с футболом. Хотел уйти с поля, а не со скамейки запасных. Одновременно не хочу утверждать, что заканчиваю карьеру. Но правда и то, что я записался в Загребе на тренерские курсы, чтобы получить лицензию категории A. Курсы начинаются летом и длятся год», — цитирует Олича Sport Bild.