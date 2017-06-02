«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Вердера» Крузе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего бременского «Вердера» Макса Крузе, сообщает интернет-портал Goal.
Однако в услугах этого футболиста заинтересованы не только манкунианцы. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет и дортмундская «Боруссия», рассматривая его как возможную замену нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу. Кроме того, сообщалось и об интересе китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
По итогам минувшего сезона Крузе принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, став автором 15 голов и 7 результативных передач.