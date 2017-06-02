Кроос: очевидно, что составу «Баварии» необходимы изменения

Бывший полузащитник «Баварии» Тони Кроос, защищающий ныне цвета мадридского «Реала», поделился мнением о составе мюнхенцев. По окончании сезона ряды немецкого гранда покинули ключевые футболисты — полузащитник Хаби Алонсо и защитник Филипп Лам. Оба завершили карьеру.
«Достаточно лишь обратить внимание на имена таких игроков, как Лам и Алонсо, чтобы понять, что составу «Баварии» необходимы изменения. Они были краеугольными камнями как на поле, так и вне его. Им не очень легко найти замену. Но в клубе в конце концов должны понять, что нужно делать дальше», — цитирует Крооса Sport Bild.
Лам введён в Зал славы «Баварии»