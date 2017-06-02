«Милан» готов платить Доннарумме € 4,5 млн в год

Руководство «Милана» улучшило предложение Джанлуиджи Доннарумме по новому контракту. Sky Sport Italia пишет, что россонери готовы платить 18-летнему футболисту € 4,5 млн в год. Накануне агент Доннаруммы Мино Райола встретился с представителем миланского клуба Массимилиано Мирабелли.
Ранее руководство «Милана» предложило Доннарумме контракт на сумму € 3,5 млн, но игрока и его агента эти условия не устроили.
Мино Райола взял несколько дней на раздумье. Агент также настаивает на том, чтобы в контракт был включён пункт с отступными.
Действующее соглашение истекает летом 2018 года.
Источник: «Милан» лишит Доннарумму места в основе, если тот не обновит контракт