Метшин: совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина»

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о возможном возвращении в казанскую команду форварда «Ростова» Сердара Азмуна. Накануне стало известно, что ростовский клуб покинул Курбан Бердыев, который, по информации СМИ, может снова стать наставником «Рубина».
«Почему «Рубин» проиграл тяжбу с Азмуном? Наши дела представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА – не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию.
Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится всё интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе «Рубина».
Болельщики считают, что такому футболисту не место в команде? Я так не считаю. Что для меня футболисты? Это в подавляющем большинстве, несмотря на то что им от 22 до 27 лет, дети. Игроки, попадая молодыми и талантливыми в академию с семи лет, незаметно для себя до двадцати лет дорастают, а ментальность у многих – ранимых юношей.
Они привыкли, что около них всегда есть детский тренер, потом тренер юношеской сборной. А когда его нет, сразу появляется агент и заполняет вакуум вместо мамы и папы.Что касается Азмуна, я с ним лично общался. Он великолепный человек. Как человек он мне очень понравился. У него уважительное отношение к своей стране, родителям, Казани. Но рядом всегда есть те люди, которые говорят, как поступать.
Он не мог поступить сердцем, он не мог поступить желаниям. Он бизнес-проект. И так 90% всех футболистов. Когда Азмун вернётся в Казань и наденет футболку «Рубина», я ему с удовольствием пожму руку и скажу: «Добро пожаловать в Казань, с возвращением в «Рубин». Всё становится на свои места. Мы хотели выиграть суд или Азмуна обратно получить? Вот и всё. Для меня правильно, что мы хотели получить обратно Азмуна. Слава Всевышнему, Азмун будет у нас, – цитирует Метшина «Бизнес online».