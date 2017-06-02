Метшин: Бердыев, ушедший из «Рубина», и тот, что может вернуться, — разные

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин ответил на вопрос о том, станет ли возвращение Курбана Бердыева в казанский клуб шагом назад. Накануне Бырдыев покинул пост вице-президента — тренера «Ростова».
«Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счёт. Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской Премьер-Лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани. Я к нему отношусь с большим уважением. Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушёл, и тот, который, может быть, вернётся – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал», — цитирует Метшина «БИЗНЕС Online».