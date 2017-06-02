Экс-глава «Барселоны» Лапорта советует Вальверде найти взаимопонимание с Месси

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера команды. Вальверде, возглавлявший ранее «Атлетик» из Бильбао, сменил на этом посту Луиса Энрике, который не стал продлевать контракт с каталонским клубом.
«Вальверде знает «Барселону», а взаимопонимание с Месси будет очень важным. Тренер должен иметь такое взаимопонимание с ним», — приводит слова Лапорты Catalunya Radio.
Как всегда, Лапорта одновременно не упустил случая раскритиковать нынешнее руководство сине-гранатовых во главе с президентом Хосепом Марией Бартомеу: «Они должны подать в отставку, поскольку у них нет души. А если душа отсутствует, то нет и необходимой веры для того, чтобы команда обладала внутренней силой».