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Корниленко: легче всего писать, какие плохие футболисты и им надо идти на завод

2 июня 2017, пятница. 10:01. Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал мнение категории болельщиков и специалистов, что у современных футболистов лёгкий заработок.

«В принципе, для людей это нормальная реакция в каждой стране, особенно на постсоветском пространстве. А я вот вспоминаю, как в пятнадцать попал в витебский «Локомотив». Тренируешься с первой командой. Отправляешься на сбор юношеской сборной. По возвращении играешь за дубль, затем на выезд с основой… И такой круговорот – всю жизнь. Жене и ребёнку уделяешь мало внимания. Матчи, сборы, тренировки – с шести лет жертвуешь всем ради карьеры, которая может и не сложиться. Это трудный путь. А писать в комментариях, какие у нас плохие футболисты и что им надо идти на завод, легче всего.

Работа должна быть и в радость. Байдачный ещё в «Динамо» говорил: «И не забывайте, что футбол – всего лишь игра, от которой надо получать удовольствие». Но ведь на поле все равно выходишь с какими мыслями? Ответственность за результат, нельзя ошибаться… Это стресс. Наукой доказано: футболист за один матч тратит столько нервов, сколько шахтёр за неделю в забое. Плюс у тебя ежедневная борьба. На каждой тренировке должен доказать, что сильнее конкурента в клубе, – что уж говорить про сборные… А Байдачному очень благодарен: именно он поверил в меня в «Динамо», – цитирует «Прессбол» Корниленко.

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов Сергей Корниленко
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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