Фалькао: верю, что «Монако» по плечу самые сложные задачи

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао после продления контракта с монегасками до лета 2020 года прокомментировал своё решение.
«Я рад, что продолжу выступать в «Монако». После невероятного сезона, в котором я вновь обрёл себя, у меня было только одно желание: продолжить эту чудесную историю! Я убеждён, что наш проект будет не менее захватывающим и в следующем сезоне. Я верю, что нам по плечу самые сложные задачи», — цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».
Предыдущий контракт 31-летнего Фалькао был рассчитан до лета 2018 года.
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