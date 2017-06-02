«Уфа» будет готовиться к сезону в Австрии

ФК «Уфа» к сезону-2017/18 российской Премьер-Лиги будет готовиться в Австрии. Об этом рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
«Мы собираемся дома, в Уфе, 13 июня. Потом с 21 по 24 июня будем в Москве, там проведём три игры. Пока не скажу с кем. И 28 июня «Уфа» улетает на сбор в Австрию. Вернёмся оттуда ориентировочно 10 июля», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В сезоне-2016/17 РФПЛ «Уфа» финишировала на 7-м месте. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате»
Семак: на будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю