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«Милан» готов платить Морате € 8 млн и сделал игроку предложение

2 июня 2017, пятница. 11:34. Футбол

Руководство «Милана» продолжает попытки подписать контракт с нападающим «Реала» Альваро Моратой. Calciomercato.com сообщает, что россонери предложили 24-летнему испанцу пятилетний контракт на сумму € 8 млн в год плюс бонусы.

На следующей неделе представители обеих команд должны встретиться, чтобы обсудить детали трансфера. Ранее «Милан» предложил «Реалу» за Морату € 50 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Мората примет окончательное решение о своём будущем после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

Мората согласился на переход в «Милан»
Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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