«Милан» готов платить Морате € 8 млн и сделал игроку предложение

Руководство «Милана» продолжает попытки подписать контракт с нападающим «Реала» Альваро Моратой. Calciomercato.com сообщает, что россонери предложили 24-летнему испанцу пятилетний контракт на сумму € 8 млн в год плюс бонусы.
На следующей неделе представители обеих команд должны встретиться, чтобы обсудить детали трансфера. Ранее «Милан» предложил «Реалу» за Морату € 50 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.
Мората примет окончательное решение о своём будущем после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.
Мората согласился на переход в «Милан»