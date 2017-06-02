Давидс считает Роналду самой большой проблемой «Ювентуса»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Эдгар Давидс поделился мнением о предстоящем матче между «старой синьорой» и мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Давидс, в частности, упомянул нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Реал» не является непобедимой командой, но в его составе есть два-три футболиста, играющих на поле определяющую роль. У них есть Роналду, и именно он является проблемой. Мы уже видели, как он забил три гола «Атлетико». Такие игроки, как Иско, Бэйл, Роналду и Бензема, представляют собой большую ценность в таких матчах», — приводит слова Давидса AS.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится завтра, 3 июня, в Кардиффе.