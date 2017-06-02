«Спартак» объявил об уходе начальника клуба Дёмина и врачей Гришанова и Лю

«Спартак» объявил об изменениях в административном и медицинском штабах команды. Начальник команды Евгений Дёмин, назначенный на эту должность в январе 2015 года, оставляет свой пост. С клубом также расстаются врачи Андрей Гришанов и Лю Хуншэн. Гришанов работал в медицинском штабе красно-белых с 2015 года, а Лю Хуншэн — с 2004-го.
«Футбольный клуб «Спартак» выражает благодарность Евгению Валерьевичу, Андрею Викентьевичу и Лю за плодотворную работу и вклад в чемпионство красно-белых», — говорится на официальном сайте красно-белых.
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