Линекер: Бэйл – один из лучших британских футболистов всех времён

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не поскупился на похвалу в адрес полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Валлийскому футболисту предстоит вместе со своей командой побороться с туринским «Ювентусом» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Бэйл – один из лучших британских футболистов всех времён. Жаль, что в последнем сезоне у него было несколько травм. Но я считаю, что он уже с лихвой показал в «Реале», на что способен. Не матч с «Ювентусом» будет определять его как игрока, однако эта встреча может помочь ему улучшить свой имидж», — приводит слова Линекера Marca.
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.