Обамейянг признан лучшим игроком Бундеслиги в мае

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в мае. Об этом говорится на официальном сайте лиги.
В мае Пьер-Эмерик Обамейянг принял участие в трёх матчах немецкой Бундеслиги и забил 4 гола. Габонский футболист обошёл в борьбе за награду Марио Гомеса («Вольфсбург»), Арьена Роббена («Бавария») и Тимо Вернера («РБ Лейпциг»).
В ходе голосования Пьер-Эмерик Обамейянг набрал 71% голосов. Второе место занял Арьен Роббен – 15%, замкнул тройку Тимо Вернер – 8%. Марио Гомес набрал 6%.
10 лучших игроков сезона Бундеслиги. Номер 1 — не Левандовски
Пьер-Эмерик Обамейянг опередил Роберта Левандовского в соревновании снайперов Бундеслиги и заслужил звание лучшего игрока сезона.