Шишкин: будет ли вести Мутко теоретические занятия? Нет, пока он ещё не тренер

Полузащитник сборной России Роман Шишкин рассказал о занятиях, которые проходят в рамках сбора в Австрии, а также рассказал, на какой позиции он чаще всего играет в национальной команде в преддверии выездного товарищеского матча со сборной Венгрии 5 июня.
«Мы прошли хороший микроцикл, где были и нагрузки, и тактические упражнения. Не просто бегаем по кругу — всё интересно, всё время с мячами. Сегодня, например, играли три на три. Завтра отъезд в Венгрию на контрольный матч. Всё идёт по плану. Должны подойти к игре с венграми на фоне нагрузок, но сыграть этот матч надо. Возможно, тренерский штаб посмотрит какие-то тактические варианты.
С Мутко ещё не общались. Наверное, вечером будет собрание. Пока просто поздоровались. Виталий Леонтьевич не первый раз приезжает в сборную. Думаю, нас ждёт позитивный разговор. Обычно он объясняет нам, что происходит в футболе, рассказывает про какие-то новшества. Плюс вечером планировалось теоретические занятие. Его будет вести Виталий Леонтьевич? Нет, пока он ещё не тренер.
На этом сборе я больше играю центрального защитника, но до этого пробовался на разных позициях. Если брать схему с пятью защитниками, то я играю одного из центральных. Сегодня был справа, вчера слева. Судейство? Перед чемпионатом Европы в прошлом году было собрание, где нам показывали новые правила и объясняли как нужно действовать, чтобы избежать жёлтых и красных карточек. Возможно, перед Кубком конфедераций будет что-то подобное", — передаёт слова Шишкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.