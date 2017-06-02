В «Ницце» официально сообщили, что не отпустят Фавра в «Боруссию» Д

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия», продолжит работать с командой. Об этом говорится на официальном сайте французского клуба. 2 июня руководство бронзового призёра Лиги 1 выступило с заявлением.
«В то время как в СМИ продолжается мыльная опера в связи с возможным назначением Люсьена Фавра в дортмундскую «Боруссию», «Ницца» хочет выразить свою позицию публично, раз и навсегда.
Вполне логично, что тренер такого калибра в конце отличного сезона вызывает интерес у крупных европейских клубов, например «Боруссии», четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Вполне закономерно, что Люсьен Фавр также может быть заинтересован в работе.
Учитывая, что 19 июня «Ницца» начинает подготовку к сезону, клуб не хочет проводить никаких переговоров по поводу главного тренера, чей контракт истекает в июне 2019 года. Спортивные интересы превалируют над финансовой составляющей.
Решение является твёрдым и обоснованным. Руководство «Боруссии» в полной мере восприняло его. И конечно же, Люсьен Фавр понял и принял его. Глава закрыта. Фавр с таким же удовольствием будет работать с командой в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении.
Таблицу французской Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате»