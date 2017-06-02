Угадай лучшие шутки футбольных комментаторов и получи приз!

Шутки футбольных комментаторов – особый юмористический жанр, без которого невозможно представить ни одну игру. За две недели до старта Кубка конфедераций «Чемпионат» совместно с OneTwoTrip запустили тест на знание лучших футбольных шуток.
Главные призы – подарочные сертификаты OneTwoTrip номиналами 50 000 руб, 20 000 руб и 10 000 руб для оплаты перелёта или отеля в любой точке земного шара.
После прохождения теста каждый получит приз — промокод на бронирование отеля на OneTwoTrip и, вне зависимости от результата, станет участником розыгрыша подарочных сертификатов.
А теперь вперёд — угадывать знаменитые футбольные шутки, и, возможно, поездка мечты достается именно вам. Желаем удачи!
Полные правила — по ссылке
Пройти тест можно на сайте OneTwoTrip.