«Ювентус» и «Реал» прилетели в Кардифф

3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ювентус» и «Реал». Обе команды прилетели в Уэльс, о чём говорится на официальной странице Лиги чемпионов в «Твиттере».
Финал самого престижного европейского клубного турнира доверено обслуживать немецкой бригаде арбитров во главе с Феликсом Брихом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало – 21:45 мск.
Фото с прибытием «Реала» можно посмотреть в «Твиттере».
Фото с прибытием «Ювентуса» также доступно в «Твиттере».
Брих: получить назначение на финал ЛЧ — большая честь, жду игру с нетерпением