Гендиректор Black Star: много всего, что касается футбола, в России недооценено

Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов рассказал, что он видит большой потенциал футбольного рынка, в том числе и в России. Ранее стало известно, что известный рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве свой футбольный клуб и футбольное агентство.
«Лейблу Black Star давно интересна тема футбола. Мы считаем, что те знания и опыт, которые были реализованы нами в музыкальном бизнесе, могут быть достаточно успешны и в футболе. К идее создания футбольного агентства нас, в том числе, сподвигли достижения российских бизнесменов, которые проявили интерес к командам в Европе и добились с ними больших результатов. Например, Дмитрий Рыболовлев, который стал с «Монако» чемпионом Франции, взяв команду, когда та была ещё во второй лиге. Или тот же Роман Абрамович с «Челси». Глядя на то, как развиваются клубы в Европе, мы понимаем, что потенциал футбольного рынка если и не бесконечен, то огромен!
Что касается России, то есть ощущение, что люди, занимающиеся развитием этого вида спорта в нашей стране, либо не до конца понимают, как сделать это направление более масштабным и зрелищным, либо у них это просто не получается. Потому что тот потенциал, который есть, не реализуется. У Black Star своё видение ситуации. Мы мыслим иначе и считаем, что при должном подходе всё нами задуманное должно получиться. Мы хотим качественно развивать футбол в России. И не только с точки зрения его массовости, но и с точки зрения капитализации. На данный момент много всего, что касается футбола, в России недооценено", — сказал Курьянов в эксклюзивом интервью «Чемпионату».
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