Компани может завершить международную карьеру после ЧМ-2018

Защитник и капитан сборной Бельгии Венсан Компани рассказал, что может завершить выступление за национальную команду после чемпионата мира 2018 года в России.
«Чемпионат мира в России – это большая мотивация в последние месяцы, важная цель. Я хочу испытать эмоции чемпионата мира. А потом? Скорее всего, завершу выступление в национальной команде», — цитирует Компани Het Nieuwsblad.
В сборной Бельгии 31-летний Венсан Компани играет с 2004 года. После пяти матчей в отборочном турнире чемпионата мира бельгийцы в группе Н занимают первое место.
Таблицу отборочного турнира можно посмотреть на «Чемпионате».