Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гендиректор Black Star: хотели бы двигаться в направлении мадридского «Реала»

2 июня 2017, пятница. 16:59. Футбол

Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов рассказал, на чей опыт прежде всего будет опираться в развитии своего футбольного агентства. Ранее стало известно, что известный рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве свой футбольный клуб и футбольное агентство.

«При создании агентства Black Star мы ни с кем из них не контактировали и пока что не планируем. Нет поводов для контактов. Оценивать чужую работу также нет смысла, так как мы сами ещё ничего не сделали на этом рынке. На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство, а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал».

С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом, это тот самый проект, где всё максимально приближено к идеальной картине: зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит всё при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путём мы бы и хотели двигаться", — сказал Курьянов в эксклюзивом интервью «Чемпионату».

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
17:38 «Амкар» расстался с украинским нападающим Мищенко
17:22 Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов женился
17:14 Защитник «Локомотива» Виталий Денисов успешно перенёс операцию в Германии
17:13 Райола: дортмундская «Боруссия» и «Марсель» сильно заинтересованы в Балотелли
17:13 Манчини хочет видеть в «Зените» Белотти, Габбьядини — альтернативный вариант
17:06 Габулов: сборной России никого не нужно бояться
17:03 Хацкевич: есть уверенность, что у нас в киевском «Динамо» всё получится
16:59 Гендиректор Black Star: хотели бы двигаться в направлении мадридского «Реала»
16:53 Компани может завершить международную карьеру после ЧМ-2018
16:50 Гендиректор Black Star: много всего, что касается футбола, в России недооценено
16:44 Зюганов: я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату
16:36 В Англии клуб подписал контракт с новичком в ресторане быстрого питания
16:32 Шубенков – о проблемах с «Крестовским»: это не злой умысел, а просто жизнь такая
16:20 Стадионы КК-2017 перешли в управление оргкомитета «Россия 2018» и ФИФА
16:05 И. Суркис: «Динамо» К должно вернуть лидирующие позиции в европейском футболе
15:54 «Ювентус» и «Реал» прилетели в Кардифф
15:20 Роналду советовался с Рамосом насчёт участия в Кубке конфедераций
15:16 Угадай лучшие шутки футбольных комментаторов и получи приз!
15:15 Хацкевич стал новым главным тренером киевского «Динамо»
15:06 Дзюба: покидаю сборную России по состоянию здоровья, не готов на сто процентов
15:05 Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017
14:52 В Красногорске и Наро-Фоминске пройдут детские турниры в поддержку КК-2017
14:49 Дьёмбер вслед за Оздоевым покинул «Терек»
14:47 «Рубин» предложил тренерскому штабу Грасии расторгнуть контракты
14:36 В «Ницце» официально сообщили, что не отпустят Фавра в «Боруссию» Д
14:34 Шишкин: будет ли вести Мутко теоретические занятия? Нет, пока он ещё не тренер
14:24 Беленов: как отбить пенальти Роналду? Пока об этом рано думать
14:09 К. Шмейхель не поможет Дании в матчах с Германией и Казахстаном
14:07 Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, даёт положительные эмоции
14:05 Мутко: приехал пообщаться с игроками и тренерами сборной, вижу, что идёт работа
13:53 Новый наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алейкса Видаля
13:37 «Манчестер Юнайтед» нацелился на Варана и Морату
13:33 Тео Эрнандес предпочёл сборную Испании национальной команде Франции
13:33 Мутко прибыл в расположение сборной России и посетит матч с командой Венгрии
13:30 Оздоев поблагодарил «Терек» и пожелал клубу успеха в новом сезоне
13:23 Ди Мария хочет остаться в «ПСЖ» и обсудил своё будущее с Эмери
13:03 Пануччи: глаза этих игроков «Ювентуса» напоминают мне наши глаза в 1998 году
12:51 Обамейянг признан лучшим игроком Бундеслиги в мае
12:45 Линекер: Бэйл – один из лучших британских футболистов всех времён
12:43 Ляказетт рассказал, почему отказался переходить в «ПСЖ»
12:35 «Спартак» объявил об уходе начальника клуба Дёмина и врачей Гришанова и Лю
12:23 Наставник «Фейеноорда» ван Бронкхорст согласен возглавить «Боруссию» Д
12:22 Все футболисты сборной России, кроме Дзюбы, занимаются в общей группе
12:21 Тихонов: «Крылья» в долгу перед болельщиками, задача — вернуть их доверие
12:09 Роналду: люди будут помнить обо мне и тогда, когда мне будет 90 лет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017