Гендиректор Black Star: хотели бы двигаться в направлении мадридского «Реала»

Генеральный директор группы компании Black Star Павел Курьянов рассказал, на чей опыт прежде всего будет опираться в развитии своего футбольного агентства. Ранее стало известно, что известный рэпер Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве свой футбольный клуб и футбольное агентство.
«При создании агентства Black Star мы ни с кем из них не контактировали и пока что не планируем. Нет поводов для контактов. Оценивать чужую работу также нет смысла, так как мы сами ещё ничего не сделали на этом рынке. На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство, а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал».
С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом, это тот самый проект, где всё максимально приближено к идеальной картине: зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит всё при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путём мы бы и хотели двигаться", — сказал Курьянов в эксклюзивом интервью «Чемпионату».
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