Райола: дортмундская «Боруссия» и «Марсель» сильно заинтересованы в Балотелли

Агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мнением о будущем итальянского форварда.
«Балотелли доверяет мне. Его переход в «Ниццу» получился позитивным, но Марио должен показывать себя даже ещё лучше, потому что он на это способен. Я являюсь требовательным, и он об этом знает. Останется ли он в «Ницце»? Посмотрим. Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» сильно заинтересованы в нём», — цитирует Райолу Corriere dello Sport.
Балотелли перешёл в «Ниццу» на правах свободного агента летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.