Защитник «Локомотива» Виталий Денисов успешно перенёс операцию в Германии

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в связи с полученной в конце сезона травмой спины, успешно перенёс операцию в Германию, сообщает официальный сайт московского клуба.
По словам врача «Локомотива» Никиты Карлицкого, сопровождавшего защитника во время поездки и операции, всё прошло хорошо, и Виталий уже начал реабилитацию.
«Чувствую себя уже лучше, но боли в спине ещё есть. Операция прошла хорошо, длилась она около 3,5 часов. Доктор сказал, что я через две недели уже могу приступать к тренировкам в зале и в бассейне. Вернусь ещё сильнее, чем был!» — сказал Денисов.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Локомотива».