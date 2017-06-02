Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов женился

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов сыграл свадьбу, сообщает официальная страница клуба в соцсети «ВКонтакте». Избранницу 24-летнего форварда зовут Дарья.
«Поздравляем нападающего ФК «Уфа» Вячеслава Кротова и его избранницу Дарью! Желаем семейного счастья, любви и взаимопонимания!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщает «Комсомольская правда — Уфа», на свадьбе присутствовали Азамат Засеев с супругой Мадиной, Гиорги Шелия, Игорь Безденежных, Александр Пуцко и другие.
Фотографию можно посмотреть в «Вконтакте».