Луческу может возглавить греческий ПАОК

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Греции. 71-летний специалист получил предложение от ПАОК, сообщает sport.ro.
В приглашении Луческу заинтересован Любош Михел, который знаком с румыном по работе в донецком «Шахтёре». Между ними сохранились прекрасные отношения.
Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом после 12 лет работы в «Шахтёре». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял третье место в российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда не смогла выиграть Кубок России и вылетела из 1/16 Лиги Европы, уступив «Андерлехту». В конце мая сине-бело-голубые объявили об уходе Луческу.