Экс-полузащитник «Енисея» Азер Алиев получил предложения от клубов РФПЛ

Полузащитник Азер Алиев сообщил, что покинул «Енисей» и может продолжить карьеру в РФПЛ.
«Мой контракт с „Енисеем“ закончился, сейчас я дома в Красноярске отдыхаю после сезона. Агента у меня нет, поэтому все переговоры приходится вести самостоятельно. Есть интерес со стороны клубов РФПЛ, но сейчас не готов назвать команды, так как всё в стадии переговоров. Хотя я не исключаю варианта остаться в родном клубе, которому отдал пять лет. Конечно, хотелось бы попробовать себя на новом уровне, но я спокоен и готов рассматривать предложения. Для меня важно, чтобы главный тренер доверял и я получал постоянную игровую практику, прогрессировал», — сказал Алиев.
В минувшем сезоне ФНЛ Алиев провёл 37 матчей, отметившись 3 голами и 8 результативными передачами.