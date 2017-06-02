Каррера: цель «Спартака» — защитить титул и пройти как можно дальше в Европе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях команды на следующий сезон, а также поделился мнением о своём будущем через год.
«Владелец «Спартака» Леонид Федун является большим поклонником футбола. Мы хотим продолжить развивать команду. Что касается Лиги чемпионов, то выйти в финал этого турнира в первом же сезоне будет сложно, но мы постараемся выполнить цель – снова выиграть чемпионат страны и пройти как можно дальше в Европе.
Баннер «Добро пожаловать, царь», когда вернулся в Бергамо? Это были мои друзья – жители Бергамо. Да ладно вам, это не так уж важно. Я испытал сильные эмоции. Как и когда «Спартак» стал чемпионом: мы с женой находились в ресторане в Москве и плакали, как дети.
Почему начал самостоятельную тренерскую карьеру только в 52 года? Я поздно завершил игровую карьеру – в 44 года. Тренерская деятельность – это новый опыт. Работа под руководством Конте — это было хорошо. Остался бы работать с Антонио и дальше, если бы это было возможно. От него я научился всему. Даже этот титул «Спартака» – во многом его заслуга. Конте — лучший тренер», — сказал Каррера в интервью Corriere della sera.
«Скажите правду: ещё один год в России, а затем вернётесь в Италию?» — поинтересовался журналист в своём последнем вопросе итальянскому специалисту. Каррера ответил: «Я не знаю. Через 15 дней мы начнём готовиться к новому сезону в Австрии – мыслями я уже там. Московские пробки и замёрзшие руки – для меня это нормально. Язык тоже не является проблемой, потому что у меня великолепный переводчик. Всё хорошо».