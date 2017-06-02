Буффон: не стану ставить себя на один пьедестал с Роналду, у нас разные роли

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в преддверии финала Лиги чемпионов против «Реала» рассказал, как относится к тому, что предстоящую 3 июня в Кардиффе встречу обсуждают в контексте его противостояния с нападающим мадридской команды Криштиану Роналду.
«Репортёры должны распускать слухи, но я не тщеславный — не стану ставить себя на один пьедестал с Роналду и даже не мечтаю об этом. У нас совершенно разные роли. Моя — защищать, его — атаковать. Мы полные противоположности. Всё, что я могу сделать, — это не пропустить. У него гораздо больше возможностей решить исход матча. Рад, что журналисты видят завтрашний матч как битву между мной и Криштиану, но это выдумки. Роналду и Бензема мне не снятся. В противном случае мне бы снились и многие другие игроки „Реала“, которые способны осложнить нам жизнь. Одной ночи на такие сны бы не хватило!» — заявил Буффон.
Голкипер высказал мнение о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане, который выступал за «Ювентус» в качестве игрока.
«Мне доводилось играть против великих футболистов. Очень часто великие после окончания карьеры оказываются в технической зоне. После финала чемпионата мира — 2006 прошло 11 лет, и я не удивлён, что Зидан тренирует „Реал“. Он не утратил своих качеств, он — победитель. Он был победителем, когда играл в футбол, он остался победителем, когда стал тренировать. Хотя он не всегда выигрывал, и я надеюсь, что не выиграет завтра. Но это никак не подорвёт его престиж», — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.