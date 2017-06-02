Каррера: финальный матч ЛЧ будет психологическим противостоянием, как в покере

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который работал ассистентом главного тренера «Ювентуса», поделился ожиданиями от матча туринской команды с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, который пройдёт в Кардиффе 3 июня.
«Нет, «Ювентус» не является фаворитом в финале Лиги чемпионов. «Реал» не имеет меньше шансов на победу. Зидан прошёл итальянскую школу, и его не застать врасплох. Его команда играет осторожно, со здравым смыслом, не спешит и выжидает правильное время. Зидан знает, как действовать в таких матчах, особенно против «Ювентуса».
Ключевой вывеской матча является атака «Реала» против защиты «Ювентуса»? Нет, этого будет недостаточно «Ювентусу» для того, чтобы остановить Криштиану Роналду. Игра будет более сложной. В этом матче будет психологическое противостояние, как в покере. Победа останется за тем, кто будет хладнокровнее. Это финал, трудно что-то предсказать. «Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году? Многие участники нынешнего финала тогда ходили в детский сад», — цитирует Карреру Corriere della sera.