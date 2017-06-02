На матчи Кубка конфедераций не пустят в одежде с экстремистской символикой

Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций в одежде с надписями и символикой экстремистского характера, сообщают РИА Новости.
«Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций», — рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться, проникать в технические помещения, выбегать на поле, наносить надписи, приходить на стадион с животными. Кроме этого на стадионы нельзя приносить оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, лазерные указки, радиостанции и средства звукоусиления.