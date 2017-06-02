Собянин: разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники» подписано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу, 2 июня, было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники».
«Лужники» как стадион готовы. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод", — заявил Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».
По словам Собянина, на территории «Лужников» ещё предстоит работать над благоустройством, коммуникациями и периметром контроля.
Напомним, матч-открытие, полуфинал и финал чемпионата мира по футболу 2018 года состоятся на стадионе «Лужники».
Собянин: в «Лужниках» будет хороший обзор поля с любой точки