Рамос: шансы «Реала» и «Ювентуса» расцениваю как 50 на 50

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Это очень, очень важный матч. У нас очень сильный соперник. Для нас это ещё одна возможность выйти на поле и показать, кто мы — великолепная команда. Мы солидно смотримся. Всякий раз, когда у нас появлялась возможность выиграть трофей, мы выигрывали. Мы будем очень сосредоточенны и сфокусированы. Постараемся допустить как можно меньше ошибок.
В каждом финале обе команды начинают с нуля. Не думаю, что победа в Примере завтра нам как-то поможет, совсем наоборот. Мы рады победе в чемпионате, потому что достигли поставленной цели. Команда чувствует себя очень хорошо. Мы проделали большую работу, жертвовали собой, вложили много труда. Завтра нас ждёт тяжёлый матч, а шансы расцениваю как 50 на 50.
Мы не собираемся жить прошлым, но Мадрид и наш дух заставляют нас бороться до самого конца. Даже когда кажется, что надежд уже не осталось, мы продолжаем бороться до финального свистка. Надеемся, что завтра нам будет не так тяжело, как в Лиссабоне", — цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.