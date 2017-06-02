Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нет, шансы равны

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего 3 июня в Кардиффе финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Мы проделали огромный объём работы в этом сезоне — выиграли чемпионат и дошли до финала в Лиге чемпионов. Подготовка — это главное, что нужно было сделать. И мы подготовились. Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах фаворитов нет. Шансы равны. Возможно всё.
Мои ощущения… Если бы в детстве мне кто-то сказал, что мне доведётся всё это испытать, я бы не поверил. Но я проживаю эти моменты и получаю наслаждение. Мне нравится то, что происходит со всеми нами. Я просто тренер, ещё один член коллектива. Здорово, что после Милана нас ждёт ещё один финал. Команда готова к бою.
Постараемся показать свою игру. Знаем, что нам будет противостоять прекрасная команда. Все любители футбола хотят увидеть хороший финал. Я жду открытой игры от обеих команд. Я играл в Турине, играл в «Ювентусе», мне известно о катеначчо, но это просто не про «Юве». Жду игры на встречных курсах», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.