Зидан: Роналду не устаёт побеждать, ему всегда мало

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» высказал мнение о нападающем Криштиану Роналду.
«Криштиану — хороший человек, он заботливый, он волнуется за других. Он не устаёт побеждать. Ему всегда мало. Он всегда хочет выигрывать, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирождённый лидер, особенно на поле.
Если бы мы играли вместе, Роналду был бы звездой, потому что он забивает. Это самое важное — забивать голы и не давать забивать", — заявил Зидан.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.