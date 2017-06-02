Трофей Кубка конфедераций побывал в Камеруне

Трофей Кубка конфедераций продолжает своё путешествие по странам, чьи сборные примут участие в предстоящем турнире. В пятницу, 2 июня, главный приз Кубка конфедераций побывал в Камеруне. В этой поездке трофей сопровождает Оливье Дакур, дважды выигрывавший турнир в составе сборной Франции.
«Энтузиазм болельщиков просто зашкаливает, нас очень тепло принимают. Чувствуется, насколько сильно в Камеруне любят футбол, буквально живут им. Очень приятно приехать в эту страну с главным призом Кубка конфедераций и показать его местным любителям футбола", — цитирует Дакура официальный сайт УЕФА.
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