Головин: вторая часть сезона прошла удачно — маленько пошёл прогресс

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал, не кружится ли у него голова от столь стремительного прогресса в карьере.
«Нет, я даже не думаю об этом: просто стараюсь прогрессировать и быть полезным для команды – как в клубе, так и в сборной. Да и вообще, я ещё ничего такого не достиг.
Вторая часть прошедшего сезона прошла удачно – хорошо вписался в новую схему ЦСКА, в требования Виктора Михайловича Гончаренко и благодаря этому маленько пошёл прогресс.
Чувствую, что останавливаться ни в коем случае нельзя, надо работать ещё больше", — поведал 21-летний Головин.
Футболист рассказал, как ему удалось прибавить в отборе, который ранее он называл своим слабым местом.
«Очень много работал над этим компонентом. Леонид Викторович (Слуцкий – Прим. „Чемпионата“) уделял мне много времени, плюс сам я смотрел видеозаписи матчей с конкретной целью – понять, как играют в отборе лучшие полузащитники Европы, прежде всего итальянцы, которые славятся умением защищаться. Ещё игру своего любимого опорника Н’Голо Канте внимательно изучал.
Сказать, что сейчас отбор — одно из моих сильных мест, было бы, наверное, чересчур, но уже не слабое — точно", — отметил Головин.