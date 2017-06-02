Петржела: уверен, что Манчини согласился работать в «Зените» из-за больших денег

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о новом главном тренере сине-бело-голубых — Роберто Манчини.
«Манчини — внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. Единственное, что бы я посоветовал ему, — учить русский язык.
Могу предположить, что в «Зените» теперь будет много иностранцев. Несмотря на лимит, игра будет строиться вокруг легионеров. Мне кажется, Роберто вряд ли будет делать ставку на русских игроков.
То, что у него был успех в Англии и Италии, для России ни о чём не говорит. Славянский футбол очень сильно отличается от западного, ментальностью прежде всего. По сути дела, ему придётся доказывать свой профессионализм заново. Если он не найдёт взаимопонимания с русскими игроками, у него ничего не получится.
Вот меня, к примеру, куда только ни зовут работать: и в Германию, и в Китай, но я отказываюсь. Я соглашусь работать только в славянских странах. Не знаю, как получится у него в «Зените» — итальянцы любят деньги. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в «Зените» в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно. Наверняка он слышал о том, сколько получал Капелло в России или Спалетти. Его это и подстегнуло.
Поработал ли бы я ещё в России? Думаю, да. Почему нет? С языком у меня никаких проблем. Если поступит интересное предложение – соглашусь. В другую страну, кроме России, я не поеду. Меня зовут в Китай и Сингапур, но так далеко не хочется уезжать. Поэтому только Россия", — сказал Петржела в интервью «Советскому спорту».