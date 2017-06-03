«Валенсия» проявляет интерес к бывшему нападающему ЦСКА Думбия

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, который в этом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Esport, «Валенсия» пристально следит за ивуарийским форвардом и готовит предложение.
Думбия перешёл в «Рому» из московского ЦСКА в январе 2015 года. Его контракт с римским клубом истекает летом 2019 года.
Как сообщалось в марте, «Базель» не намерен выкупать 29-летнего форварда у «Ромы» за € 6 млн по окончании сезона.
Думбия с 20 голами стал лучшим бомбардиром только что завершившегося чемпионата Швейцарии.
С. Думбия — лучший бомбардир чемпионата Швейцарии