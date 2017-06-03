Оливье Жиру оформил первый за 17 лет хет-трик сборной Франции

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру оформил хет-трик в товарищеском матче своей национальной команды против Парагвая, завершившемся со счётом 5:0. Форвард отличился на 6-й, 13-й и 69-й минутах встречи.
Видео с голами Жиру можно посмотреть в «Твиттере».
Этот хет-трик стал первым для сборной Франции с 16 августа 2000 года, когда нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге трижды отличился за сборную в товарищеском матче с командой звёзд FIFA (5:1), за которую выступали Хидетоши Наката, Карлос Дунга и Роберто Баджо.
Предшествующий хет-трик был оформлен игроком сборной Франции 30 октября 1985 года — нападающий «ПСЖ» Доминик Рошто забил три мяча Люксембургу в отборочном матче чемпионата мира 1986 года (6:0).